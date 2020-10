Sidney Moraes não é mais treinador do Boa Esporte

Decisão partiu do próprio treinador após reunião com diretoria do clube.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Alisson Marques – Reprodução CSul

O Boa Esporte comunicou na tarde desta segunda-feira (5), que Sidney Moraes não é mais técnico da equipe. Segundo comunicado oficial do clube, a decisão partiu do próprio treinador após reunião com o presidente, Rone Moraes

Sobre sua saída, Sidney disse que acompanhou evolução na equipe, no entanto os resultados não aconteceram. “Por respeito ao Boa Esporte e a história que construí dentro do clube, deixo o comando da equipe neste momento para que o time, com um novo treinador, tenha novas oportunidades no Campeonato Brasileiro da Série C. Depois de seis rodadas à frente da equipe, sei da capacidade do elenco e confio nos atletas. Vi evolução sim desde minha chegada, mas infelizmente o trabalho não caminhou, em termos de resultados, para o esperado. Desejo sucesso ao Boa Esporte. Deixo amigos e meus agradecimentos a todos que batalham, diariamente, pelo sucesso da equipe: diretoria, funcionários, atletas, comissão e, como nas duas outras vezes em que aqui estive comandando o clube, sei que a grandeza e sua tradição no futebol mineiro permanecem.” – disse o treinador.

Em sua terceira passagem, Sidney comandou o Boa Esporte em seis partidas e não conseguiu vencer/Foto: Alisson Marques – CSul

Sidney foi anunciado pelo clube no dia 24 de agosto. Na época, o treinador veio substituir Nedo Xavier. Em sua terceira passagem pelo clube de Varginha, Moraes acumulou três derrotas e três empates.

O substituto ainda não foi definido.