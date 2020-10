Série D: Caldense vence Palmas fora de casa por 2 a 1 e se aproxima do G4

Veterana chegou aos 10 pontos e se aproximou do G4.

Palmas e Caldense se enfrentaram na tarde desta quarta-feira (21) no Estádio Nilton Santos, na capital no Tocantins, pela rodada de abertura do returno da Série D 2020. A Veterana venceu por 2 a 1, foi a 10 pontos e se aproximou do G4, está na quinta posição do grupo A6. Marco Damasceno e Matheus Silva marcaram para o Verdão e João descontou para o time do Tocantins.

A partida começou e logo aos 3 minutos Guarujá cobrou escanteio e Tevez cabeceou para fora. Aos 15 contra-ataque do Palmas, João Paulo salvou. No lance seguinte, Matheus Silva lançou Damasceno, ele cruzou para Guarujá. O atacante chegou batendo e Jennerson fez grande defesa. Na marca de 33, chance do Palmas e quase gol.

Aos 40 os donos da casa chegaram à linha de fundo e cruzaram rasteiro, o atacante passou perto de completar de carrinho no segundo pau. Já nos acréscimos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou na intermediária para Marco Damasceno, ele acertou um canudo de primeiro no ângulo e abriu o placar.



Na etapa complementar, aos 5 o Palmas finalizou no ângulo, João Paulo fez defesa milagrosa e no rebote seu xará João empurrou para as redes e igualou o marcador. Aos 13 chute de longe de Zé Elias e novamente João Paulo defendeu. Na sequência, Matheus Silva disparou em velocidade, saiu na cara do gol e tocou por cima do goleiro para fazer o segundo. O jogo então ficou truncado e com poucas oportunidades claras para os dois lados. Placar final: Palmas 1 x 2 Caldense.

A Veterana volta a campo sábado no Ronaldão às 19h30 contra o Bahia de Feira.

Fonte e foto: Ascom Caldense