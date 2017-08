Série B: Ingressos para Boa Esporte e Paraná já estão à venda

Os ingressos para a partida entre Boa Esporte e Paraná, válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro já estão à venda. O confronto será às 19 horas deste sábado (5/8), no Estádio Municipal de Varginha.

As entradas para a torcida do Boa Esporte custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) no setor 2, que é coberto, e R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) no setor 3, que é descoberto. A torcida visitante deve ficar no setor 10, que também é descoberto, e os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Com informações do G1 / EPTV

Fonte: Blog do Madeira