Semel vence na Copa Brasileirinho sub-14

Pin Compartilhar 0 Compart.

O time de futebol sub-14 da Semel-Varginha, conseguiu uma grande vitória na Copa Brasileirinho Estadual. Torneio esse que está sendo disputado em Lavras.

O time varginhense, encarou o Nova Lavras e venceu pelo placar de 2 x 0.

O jogo:

O primeiro tempo foi bastante disputado, os garotos da Semel foram melhores e tiveram chances de abrir o placar, contudo a primeira etapa ficou no 0 a 0.

No segundo tempo, a Semel continuou melhor e conseguiu sair com o resultado positivo. Primeiro, Igor Mota marcou após jogada de escanteio, logo depois, em outra cobrança de escanteio, Otávio Cândido fez o segundo.

Situação na tabela:

Com essa vitória, a equipe varginhense dá um passo importante rumo a classificação no torneio, tendo em vista que a última partida da fase classificatória será no próximo sábado (22), no Campo do Ferroviário, contra o Assis Futebol Clube, de Carmo da Cachoeira, que perdeu para JM Sports, de Lavras, por 8 a 1.

O campeonato:

A Semel-Varginha está na chave “H”, que conta também com: Esporte Clube Nova Lavras, JM Sports de Lavras e Assis Futebol Clube de Carmo da Cachoeira.

O torneio é aberto para meninos nascidos em 2006, podendo cada equipe inscrever até cinco atletas nascidos em 2005.

A 13ª edição da Copa Brasileirinho, reúne 32 equipes na fase estadual, divididas em oito grupos com quatro equipes cada. Se classificam para a próxima fase, os dois melhores de cada chave. Os classificados na cidade de Lavras vão enfrentar os dois melhores da chave de Barbacena.

Na terceira fase entrarão os clubes de BH (Cruzeiro, Atlético, América), além das equipes profissionais de Minas Gerais que forem contempladas em sorteios (conforme regulamento da competição).

Em outubro será disputada a Fase Brasileirinho Internacional com times que se destacarem na fase estadual, mais alguns times internacionais que serão convidados.

Fonte e foto: Assessoria Semel Varginha