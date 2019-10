Semel Varginha oferece aulas de basquete para meninos e meninas

Pin Compartilhar 0 Compart.

A professora Érika Mariano ministra aulas de basquete para meninos e meninas, nas dependências da Semel Varginha (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer). O projeto é gratuito, totalmente voltado as crianças carentes da cidade. As aulas acontecem as terças e quintas no período da manhã.

Para fazer parte da escolinha de basquete da Semel, a criança deve ter sete anos de idade, estar estudando e comparecer junto com os pais ou responsável na secretaria do clube com todos os documentos em mãos, além do atestado médico, fazer sua inscrição e aguardar ser chamada.

Nesta fase inicial, o objetivo maior da escolinha é o de fazer encontros e participar de festivais com outras escolinhas da cidade para o desenvolvimento dos alunos. A criança só participa de eventos fora da cidade ou em competições, quando completa 12 anos.

Segundo relato da professora Érika Mariano, “toda criança que participa de esportes, ela desenvolve melhor, se concentra mais, ela dorme melhor, ela aprende a seguir e a cumprir metas/regras e tem um desenvolvimento e aprendizado melhor em casa e na escola”, disse.

Incentive seu filho a praticar de esportes, mais deixe que ele escolha a modalidade que quer desenvolver.

Fonte: Prefeitura de Varginha / Foto: Reprodução Google