SEMEL realiza 1º Trekking Serra de Três Pontas em Dezembro

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Secretária Municipal de Esportes e Lazer (Semel) irá realizar no próximos mês, o primeiro “Trekking Serra de Três Pontas” o evento acontecerá na própria Serra da cidade. A caminhada está marcada para o próximo dia 07/12.

As inscrições devem ser feitas através do telefone da SEMEL: (35) 3690-2172 (mesmo para quem vai de carro). Serão disponibilizados três ônibus, em vários pontos da cidade. A concentração para saída, ocorrerá á partir das 06h, tendo como última ponto de encontro a Academia de rua do bairro Santa Maria. O valor da passagem será de R$ 3,95 para ida e volta.

A previsão de chegada no começo da serra é ás 7h30, logo após chegar no local será servido um café especial, e depois será feito alongamentos, instruções finais e finalmente será dado o início da caminhada. É importante ressaltar que no percurso terá duas bandeiras, uma no começo do pelotão e uma no final, não será permitido andar na frente ou atrás das bandeiras.

A caminhada contará com vários apoiadores áreas diversas, como: enfermeiros, socorristas, professores de educação física, motoqueiros, além de percussores experientes.

O que levar ?

O professor Flávio, um dos líderes do projeto deu algumas dicas sobre o que levar para a caminhada, confira: Óculos de sol, lanche reforçado (sanduíches naturais), barras de cereal, frutas, bastante água, além de isotônicos.

A volta

A volta está prevista para 12h30, onde será realizado uma confraternização no Bar Cascavel, é importante lembrar que todos os ônibus vão para o local.

OBS: O consumo no bar será pago individualmente, a volta prevista está marcada para 16h30.

Fonte e foto: SEMEL Varginha