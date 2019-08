SEMEL participa de Bate-papo Esportivo no Shopping

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Secretário Municipal de Esporte da Prefeitura de Varginha, Henrique Lemes, vai participar do Bate-papo Esportivo que o Via Café Garden Shopping promoverá nesta quinta-feira, às 19h30, na Praça de Alimentação, dentro das comemorações da Semana dos Pais. O objetivo é debater diversos assuntos relacionados ao esporte na atualidade, inclusive a colaboração com o desenvolvimento social como consequência.

Também vão estar presentes o comentarista do programa Ataque da Rede Mais/Record, Felipé Repolês, do editor do G1 Sul de Minas e do GloboEsporte.com, Régis Melo e do repórter esportivo, Thiago Rodrigues, que vai fazer a mediação da resenha esportiva.

Henrique Lemes, que também é comentarista do programa Bola na Rede da Rádio Melodia FM 102,3 e narrador dos jogos de futebol afirma que essa será a segunda vez que participa de evento sobre esporte no Shopping. “Ano passado aceitei o convite para falarmos da expectativa da Copa Mundo de 2018 juntamente com o ídolo do Atlético Mineiro, Reinaldo, Elivelton – ex-jogador do São Paulo e da Seleção Brasileira e Letícia Reis, da Rede Mais”, lembra o secretário. Ele ainda ressalta que “é sempre bom acolher diversas opiniões e interagir com profissionais, além de ser também oportunidade para expor os trabalhos esportivos oferecidos gratuitamente pela Prefeitura de Varginha.

Toda a população e visitantes do shopping estão convidados a assistir e participar.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha