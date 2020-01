SEMEL divulga programação para 2020 do Projeto Academia de Rua

Pin Compartilhar 0 Compart.

A programação do Projeto Academia de Rua em Varginha começou com força total na última segunda-feira (6), na Vila Paiva, Santa Maria e Vila Floresta. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL – divulgou o calendário anual de eventos para 2020. Entre as atividades, muitas já são conhecidas como as Caminhadas, inclusive as noturnas e também o Desafio 15 Dias Varginha. Já entre as novidades, está a inclusão da subida da Serra de Três Pontas no calendário anual, programação especial de verão e também de inverno, aulas especiais nas manhãs de sábado e de domingo, semana detox dentro do Desafio 15 Dias e ainda, palestra de motivação, comemoração do Dia Mundial da Saúde e do Dia do Trabalhador.

“Desenvolvemos uma programação especial para incentivar as pessoas a sair do sedentarismo e vir para essa grande família que é o Projeto Academia de Rua com todas as suas atividades gratuitas, inclusive com eventos em diferentes locais de Varginha para que todos tenham a chance de experimentar e participar conosco”, explica o professor da SEMEL, Flávio Henrique Pontes.

“A proposta que lançamos para a população tem surtido efeito e os resultados são pessoas mais felizes, pois muitas conseguiram vencer a depressão com a ajuda das atividades oferecidas, isso sem contar com menos pessoas nos postos de saúde, menos ingestão de medicamentos e consequentemente Varginha está ganhando mais saúde”, diz o vice-prefeito Vérdi Melo.

A SEMEL também vai realizar várias edições do tradicional Varginha + Saudável, que é uma manhã com diversas atividades físicas, prestações de serviços e orientações. “Vamos também ter participação especial no Grito de Carnaval na Estação Ferroviária, organizado pela Fundação Cultural e no Banho da Dorothea realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Comércio; será uma oportunidade para fazermos atividades físicas e nos divertir com muita alegria no clima do Carnaval”, adianta Flávio.

Alunos da academia de rua do bairro Vila Floresta

A SEMEL agradece todos os apoiadores que colaboram para que a programação anual seja sucesso. “Vamos realizar 21 caminhadas, duas subidas da Serra de Três Pontas, três Desafios e cinco Varginha + Saudável; a programação está sujeita a alterações dependendo do clima e de outros fatores externos, porém, é uma programação muito caprichada e profissional à altura que a população varginhense merece”, finaliza o prefeito Antônio Silva.

Fonte e fotos: Assessoria Prefeitura Municipal de Varginha