SEMEL-Varginha disponibiliza atividades físicas na hora do almoço

A Secretaria Municipal de Esporte e azer – SEMEL, mais uma vez pensando na saúde e qualidade de vida dos cidadãos varginhenses, começou a oferecer aulas de ginástica localizada e hidroginástica no horário de almoço.

Os interessados em fazer as aulas deverão entrar em contato pelo telefone 3690-1548 para obter mais informações. As aulas são gratuitas.

Segue os horário das aulas:

Ginástica localizada as terças e quintas das 11h as 12h com a professora Erica.

Hidroginástica as terças e quintas das 11h ao 12h com o professor Lourenço, e das 12h as 13h com a professora Érica.

Segunda a professora Erica, “sabemos que muitas pessoas não tem tempo para fazer as atividades em outros horários e por isso disponibilizamos esses horários para atender uma demanda maior de alunos”.

Fonte e Foto: ASSCOM Varginha