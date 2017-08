Sem patrocínio, Vulcão pode abandonar a 2ª Divisão do Campeonato Mineiro

O Poços de Caldas FC, mais conhecido como Vulcão, luta contra o tempo para evitar que a história se repita. Sem patrocínios, a equipe enfrenta uma grave crise financeira e pode abandonar a disputa do Campeonato Mineiro durante a competição, assim como aconteceu em 2013.

O clube voltou à atividade no início do semestre, após o acerto de pendências com a Federação Mineira de Futebol (FMF), mas depois viu o patrocinador master sair e as expectativas de arranjos financeiros e público nos jogos não serem correspondidas – mesmo com o time invicto na Segunda Divisão do Estadual.

Durante a manhã deste sábado, o vice-presidente concedeu uma entrevista coletiva no estádio Ronaldão, onde falou sobre as dificuldades. Depois, conversou com o GloboEsporte.com e deu detalhes da situação enfrentada pelo clube.

– A gente está muito chateado, porque a gente sabe o poder de Poços de Caldas, o potencial da cidade. Um dos motivos que a gente veio, a gente fez toda uma análise, a gente estudou vários clubes brasileiros, pra gente entrar. Só que na hora de rolar, não está rolando. Não está dentro da expectativa que a gente tinha, principalmente na parte de público – afirma o vice-presidente do clube, Diego Nogueira.

O público nas partidas ficou realmente longe do esperado pela diretoria. Após fazerem um levantamento e acreditarem em uma estreia com até 5 mil torcedores, a média ficou em 460 presentes por partida, complicando o setor financeiro do Vulcão.

– De ontem para hoje, algumas pessoas entraram em contato e tal, mas por enquanto, só especulação, nada concreto ainda. Mas o crucial, o essencial que a gente precisa é a torcida. A gente fez pesquisa! Qual é o melhor horário, qual é o horário de jogos que vocês gostam? – diz, emocionado, Nogueira.

A participação da equipe na rodada deste fim de semana, quando o Vulcão enfrenta o Betis em casa, está garantida. Mas o mandatário admite que não tem como garantir que a equipe siga na competição a partir da próxima rodada. Grupo fechado, mas com salários atrasados

Se fora de campo, está dando quase tudo errado para o Poços de Caldas FC, dentro dele, a história é outra. O clube ainda não perdeu no Estadual, soma duas vitórias e dois empates e pode até assumir a vice-liderança caso vença neste domingo (27).

Segundo o vice-presidente, o desempenho é resultado de um grupo muito unido, a quem ele diversas vezes chama de ‘guerreiros’ e que estaria disposto a continuar na competição. Mesmo assim, isso só seria possível se o time conseguisse encontrar uma solução para a crise financeira.

– Quem está ajudando mais a gente é empresário pequeno. A torcida organizada também está fazendo uma rifa, e toda a grana dessa rifa, eles vão dar para os jogadores. Eu fico emocionado com isso, porque a gente é torcedor também – frisa Nogueira.

No entanto, caso o time não consiga levantar recursos, o mais provável é que mais uma vez o Vulcão interrompa as atividades, abandonando o Campeonato Mineiro.

– Eu não quero simplesmente chegar no dia da reapresentação do elenco e falar: “Rapaziada, valeu. Cada um pega a sua malinha e de volta para casa”. E aí brecar as atividades do clube. Na terça-feira, a gente vai trocar uma ideia novamente. A gente vai ver como vai estar de recursos para a semana de trabalho, que é o quê? Transporte para os treinos, alimentação para os atletas, que é um dos custos principais que a gente tem, a logística, tudo – conclui Nogueira.

Fonte: Globo Esporte Sul de Minas