Seletiva de basquete da Caldense avalia jovens nascidos entre 2005 e 2009

A Associação Atlética Caldense está ajustando os últimos detalhes para iniciar o projeto NBA Basketball School, que irá implantar no clube a consagrada metodologia americana de treinos. Visando atender talentos da cidade e região, foi realizada uma seletiva aberta ao público neste sábado (09).

As atividades aconteceram no Ginásio Ronaldo Junqueira, sede social da Caldense. Dezenas de garotos e garotas nascidos entre 2005 e 2009 foram avaliados e selecionados para fazerem parte do basquete da Veterana.

“Foi uma avaliação muito positiva, pretendemos realizar outros eventos para atrair ainda mais jovens. Nossa ideia é fazer um trabalho social, de representatividade da Caldense, em diferentes lugares da cidade. Gostamos do que vimos, muita gente talentosa e a grande maioria será aproveitada nas turmas de basquete. Estamos com uma alta demanda na modalidade e pretendemos dar oportunidade às crianças” – comentou o técnico Júlio César de Freitas.

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação Caldense