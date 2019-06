Seleção Feminina enfrenta a Austrália amanhã e Marta poderá fazer sua estreia

Após ficar fora da estreia da Copa do Mundo, a rainha Marta voltou a treinar normalmente com bola nesta terça-feira (11), dando indícios de que está recuperada da lesão muscular na coxa esquerda. Do banco, no jogo contra a Jamaica, a melhor do mundo gesticulou, gritou e incentivou as jogadoras brasileiras, mas, contra a Austrália, a história será diferente. Dentro das quatro linhas, Marta têm a chance de ajudar as companheiras na conquista da vaga antecipada, em caso de vitória, para a próxima fase da competição.

“100% eu não sei, aí fica mais com médicos. Mas vendo ela treinar como vi ela treinando hoje, com sangue no olho, acredito que ela está pronta para jogar. É muito importante para a gente ter ela treinando de novo. É a melhor jogadora do mundo. Precisamos muito dela. Ver ela treinando com confiança, 100%, é um alívio. Ela, Formiga e a Cris são os pilares da equipe”, disse Andressa Alves após o treino. Questionado durante a entrevista coletiva desta quarta-feira (12), o técnico Vadão disse que aguarda uma reunião para decidir se Marta estará em campo. “Hoje ela voltou a treinar, assim como você viu ontem. E nós ainda vamos fazer uma reunião, provavelmente hoje à noite, ou amanhã, para decidir como ela vai se sentir. Tem respondido muito bem ao tratamento. Agora depende de uma conversa de todos nós, inclusive da própria Marta, sobre como ela se sentiu nesses primeiros dias que ela teve um treinamento mais forte”, explicou Vadão. “Bom seria se tivéssemos uma situação confortável. Neste caso, sempre haverá um risco pelo pouco tempo de treinamento. Vamos conversar direitinho e ouvir bastante a Marta”, completou o técnico.

Contra a favorita Austrália, pela segunda rodada da primeira fase, a Seleção Brasileira entra em campo às 13h desta quinta-feira (13), em Montpellier, na França.

Depois do duelo diante as australianas, a seleção fechará a sua campanha na primeira fase no próximo dia 18, contra a Itália, às 16 horas (de Brasília), em Valenciennes. No outro jogo que abriu esta chave no último domingo, a Austrália foi superada pelas italianas por 2 a 1. Com isso, a seleção da Oceania corre o risco de ficar perto de uma eliminação em caso de derrota para as brasileiras.