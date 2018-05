Seleção feminina disputará o Torneio das Nações, confirma CBF

A Seleção Brasileira Feminina disputará o Torneio das Nações 2018, nos Estados Unidos, de 26 de julho a 2 de agosto. Os adversários da competição serão os mesmos do ano passado: as americanas, donas da casa, o Japão e a Austrália.

Na primeira rodada, no dia 26 de julho, o Brasil enfrentará a Austrália, no Children’s Mercy Park, em Kansas City, às 17h15 de Brasília. O segundo confronto, dia 29, será contra o Japão no Pratt & Whitney Stadium, em East Hartford, às 17h15 de Brasília. As americanas serão as últimas adversárias do Brasil: dia 2 de agosto, às 21h30 de Brasília, no Toyota Park, em Bridgeview.

Confira as informações dos jogos:

Brasil x Austrália

Dia: 26 de julho de 2018

Local: Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas

Horário: 17h15 de Brasília

Japão x Brasil

Dia: 29 de julho de 2018

Local: Pratt & Whitney Stadium, East Hartford, Connecticut.

Horário: 17h15 de Brasília

EUA x Brasil

Dia: 2 de agosto de 2018

Local: Toyota Park, Bridgeview, Illinois.

Horáio: 21h30 de Brasília

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Lucas Figueiredo/CBF