Seleção do Brasileirão 2019 é dominada pelo Flamengo

O Flamengo campeão Brasileiro, dominou a seleção do Brasileirão 2019, com nove jogadores e mais o treinador o rubro-negro ficou muito bem representado no palco de gala do futebol nacional.

Além dos flamenguistas, os atletas Bruno Guimarães e Santos do Athletico Paranaense foram os outros dois escolhidos, confira:

Goleiro: Santos

Lateral-Direito: Rafinha

Zagueiros: Pablo Marí e Rodrigo Caio

Lateral-Esquerdo: Filipe Luís

Volantes: Gérson e Bruno Guimarães

Meias: Arrascaeta e Éverton Ribeiro

Atacantes: Gabriel Barbosa e Bruno Henrique

Bruno Henrique foi eleito o craque do campeonato. Arrascaeta teve o gol mais bonito da competição, na jogo contra o Ceará, no Castelão.

A revelação ficou por conta do atacante Michael do Goiás.

Ao final da premiação, o Flamengo levantou mais uma vez a taça de campeão brasileiro 2019. Jogadores, o técnico Jorge Jesus e dirigentes foram ao palco receber o troféu.

