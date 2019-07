Seleção de Vôlei Sub-19 masculina fará amistosos em Santa Rita do Sapucaí

Os alimentos arrecadados serão doados para entidades da região. Os ingressos para as partidas em dias de jogos, serão trocados até 30 minutos antes do jogo no ginásio do Inatel, caso haja lugares disponíveis. A capacidade do ginásio é de 1,3 mil pessoas.

Na última semana, a Seleção Feminina-Sub venceu o desafio Internacional no município de Santa Rita do Sapucaí contra as seleções da Argentina, Turquia e China.

Confira as datas e horários dos jogos:

31/07

14h – Argentina x República Dominicana

16h – Brasil x Colômbia

01/08

18h – Colômbia x República Dominicana

20h – Brasil x Argentina

02/08

18h – Argentina x Colômbia

20h – Brasil x República Dominicana

03/08