Seleção Brasileira Sub-17 é convocada para Copa do Mundo

Com uma base montada por Guilherme Dalla Déa durante a preparação para o mundial, o treinador convocou os 23 atletas que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17 de 2019. O evento acontecerá no Brasil e contará com três cidades-sede: Goiânia, Brasília e Cariacica, interior do Espírito Santo. Em agosto, a Seleção fez dois amistosos contra o Chile na capital goiana e venceu nas duas ocasiões: por 2 x 1 e, em seguida, por 3 x 1.

Posteriormente, os garotos foram para a Inglaterra, onde enfrentaram os donos da casa, a Coreia do Sul e também a Austrália. O Mundial acontece entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro. Dessa maneira, a Seleção Canarinho já estreia no dia 26, no Estádio Bezerrão, no Gama, cidade satélite de Brasília, contra o Canadá pelo Grupo A.

Três dias depois, a equipe brasileira enfrenta a Nova Zelândia no mesmo palco. O encerramento da participação na fase de grupos será contra a Angola, em Goiânia, no dia 1º de novembro. Além do Bezerrão, outros três estádios também receberão partidas do Mundial: Olímpico e Serrinha (Goiânia) e Kléber Andrade (Cariacica).

Ingressos

Os bilhetes já estão sendo vendidos no site oficial da Fifa e custam entre R$5 e R$40. A fim de facilitar, na compra online, o torcedor não precisará retirar o ingresso. Sendo assim, os torcedores poderão acessar os estádios usando e-ticket no próprio celular ou com os bilhetes impressos. Além disso, todos os ingressos darão acesso às duas partidas de cada rodada dupla da competição.

30 dias para o Mundial Sub-17 no Brasil! Os ingressos já estão a venda para os jogos em Brasília, Goiânia e Vitória. Saiba como garantir o seu >> https://t.co/KQ0O1HEe1z pic.twitter.com/d3CQtjIvgd — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 26, 2019

Convocados

Goleiros: Marcelo (Fluminense), Matheus Donelli (Corinthians) e Cristian (Atlético-MG).

Zagueiros: Henri e Renan (Palmeiras), Luan Patrick (Athletico-PR) e Paulo Eduardo (Cruzeiro).

Laterais: Yan (Coritiba), Patryck (São Paulo) e Gustavo Garcia (Palmeiras).

Meio-campistas: Reinier e Daniel Cabral (Flamengo), Diego Rosa (Grêmio), Talles Costa (São Paulo), Matheus Araújo (Corinthians) e Sandry (Santos).

Atacantes: Gabriel Veron (Palmeiras), Juan (São Paulo), João Peglow (Internacional), Kaio Jorge (Santos) e Talles Magno (Vasco).

Fonte: Futebol na Veia / Foto: Divulgação