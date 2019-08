Seleção Brasileira Masculina de Voleibol de Surdos realizou sua segunda seletiva em São Paulo

Disputa segue acirrada e definição dos atletas acontece em setembro

A segunda seletiva da Seleção Brasileira Masculina de Voleibol de Surdos foi realizada no último sábado (24) a, no Instituto Santa Terezinha, em São Paulo. Sob o comando do técnico Xandó, ex-atleta Olímpico da Seleção Brasileira de Vôlei na década de 80, os jogadores foram avaliados e serão selecionados para compor o time oficial, em setembro.

“Esta segunda seletiva foi muito produtiva. Os atletas que estão participando são muito dedicados e os mais habilidosos, técnicos e com as melhores condições físicas, serão os escolhidos para os próximos desafios da Seleção Brasileira”, destaca Xandó.

A seleção Brasileira Masculina de Voleibol de Surdos tem apoio do Governo Federal e patrocínio do Banco do Brasil. A inclusão social por meio do esporte é o foco do projeto.

“O esporte sempre foi um dos meios mais eficientes de inclusão e fazer parte disso é gratificante. A seleção dos atletas está sendo feita com muita seriedade e com empenho que o esporte merece. Vamos dar o nosso melhor para ganhar a competição do Panamericano de Voleibol de Surdos e conquistar o interesse do público”, finaliza o técnico da seleção brasileira.

A terceira e última seletiva acontecerá em setembro, onde serão definidos os 14 atletas que irão compor o grupo da seleção.

Fonte: benditaimagem – Assessoria de Imprensa / Fotos: Divulgação