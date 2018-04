Seleção Brasileira Feminina estreia com vitória sobre a Argentina na Copa América

Atual bicampeã da Copa América Feminina, a Seleção Brasileira começou nessa quinta-feira a busca pelo heptacampeonato. A equipe comandada por Vadão estreou com vitória. No estádio Sanchez Rumoroso, em Coquimbo, no Chile, o Brasil levou a melhor no clássico sul-americano e venceu a Argentina por 3 a 1. Os gols brasileiros foram marcados por Bia Zaneratto, Cristiane e Debinha.

A Seleção Brasileira está no Grupo B junto com Argentina, Equador, Venezuela e Bolívia. Próxima adversária será a equipe equatoriana, sábado (7), às 19h, novamente no estádio Sanchez Rumoroso, em Coquimbo, no Chile. A fase de grupos será realizada até o dia 13, enquanto o quadrangular final será disputado entre os dias 16 e 22.

A Copa América Feminina 2018 garante duas vagas na Copa do Mundo da França, em 2019, – o terceiro lugar disputará a repescagem com a Concacaf – uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020 – o segundo lugar disputa repescagem –, e quatro vagas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.

