Seleção brasileira feminina de vôlei volta a vencer pela Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Turquia por 3 a 1 (25/17, 25/19, 23/25 e 25/21), nesta terça-feira, em Ancara, na Turquia, em partida válida pela segunda rodada da Liga das Nações. Nesta quarta-feira, o time de José Roberto Guimarães enfrentará a Argentina, às 8h, horário de Brasília.

Tandara foi a maior pontuadora da partida, com 16 acertos. Drussyla e a turca Dündar fizeram 14.

No total de pontos, o Brasil fez 65 de ataque, 12 de bloqueio, três de saque e 17 em erros do rival. Já a Turquia somou 43 pontos de ataque, 14 de bloqueio, três de saque e 22 em erros das brasileiras.

Esta competição está sendo utilizada para dar ritmo de jogo às jogadoras menos experientes. O principal objetivo na temporada é o Mundial, entre setembro e outubro, no Japão.

Na partida desta terça-feira, Zé Roberto iniciou com Tandara, Amanda, Adenízia, Bia, Gabi e Roberta. Suelen é a líbero.

Na primeira semana da competição, em Barueri (SP), o Brasil foi superado pela Alemanha na estreia, por 3 sets a 1, e assegurou duas vitórias — sobre Japão e Sérvia, também por 3 a 1. A equipe está em sexto lugar na classificação geral, com seis pontos. Holanda lidera, com nove, seguida pela Turquia, com oito. Os Estados Unidos têm sete pontos; a Sérvia e a China, seis.

A competição

A Liga das Nações acontece pela primeira vez em 2018, substituindo o Grand Prix, no qual o Brasil é o maior vencedor, com 12 títulos, e atual campeão. Agora, com novo nome e formato, a competição tem 16 equipes na disputa pelo título.

A cada semana são formados quatro grupos com quatro seleções cada, definidos em sorteio. Ao fim da fase classificatória, as cinco equipes mais bem classificadas avançarão à Fase Final, que contará ainda com a China, país-sede. A Fase Final acontecerá de 27 de junho a 1º de julho.

1ª semana:

Barueri (SP)

15.05 – Brasil 1 x 3 Alemanha (25/15, 22/25, 18/25 e 20/25)

16.05 – Brasil 3 x 1 Japão (22/25, 25/18, 25/23 e 25/11)

17.05 – Brasil 3 x 1 Sérvia (23/25, 25/22, 25/14 e 25/21)

2ª semana:

Ancara (Turquia)

22.05 – Brasil x Turquia (25/17, 25/19, 23/25 e 25/21)

23.05 – Brasil x Argentina, às 8h (horário de Brasília)

24.05 – Brasil x República Dominicana, às 8h (horário de Brasília)

Fonte: O Globo / Foto: Divulgação FIVB