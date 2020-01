Seleção Brasileira estreia com vitória no Pré-Olímpico

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em busca de uma vaga nos Jogos de Tóquio, a Seleção Brasileira estreou no Pré-Olímpico disputado na Colômbia na noite deste domingo. No Estádio Centenário de Armenia, o time canarinho contou com gol de Paulinho no primeiro tempo para vencer o Peru por 1 a 0.

Em seu próximo compromisso pelo Grupo B, o Brasil volta a campo para enfrentar o Uruguai às 22h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na localidade de Pereira. O Peru, por sua vez, duela às 22h30 de sábado com a seleção paraguaia, novamente no Centenário de Armenia.

O Brasil conseguiu inaugurar o marcador na noite deste domingo aos 42 minutos do primeiro tempo. Inspirado, o meio-campista Bruno Guimarães deixou o atacante Paulinho na cara de Solís e viu o companheiro completar com um toque sutil entre as pernas do goleiro.

A Seleção Brasileira diminuiu o ritmo durante a etapa complementar e o técnico André Jardine trocou Matheus Henrique, Pedrinho e Yuri Alberto por Igor Gomes, Reinier e Maycon. Já nos minutos finais, Olivares teve grande chance após cruzamento de Pacheco, mas o permaneceu inalterado e favorável ao time canarinho.

O Pré-Olímpico disputado na Colômbia oferece duas vagas nos Jogos de Tóquio. O torneio tem dois grupos com cinco seleções e prevê que as duas melhores de cada chave disputem o quadrangular final. O Brasil, ganhador no Rio de Janeiro 2016, luta para defender o título no Japão.

Fonte: Gazeta Esportiva/Foto: Lucas Figueiredo/CBF