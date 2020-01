Seja um atleta da Ponte Preta Futebol de Amputados

Pin Compartilhar 0 Compart.

Tradicional clube do futebol de amputados, Ponte Preta abre inscrições para novos atletas e fala sobre convidar atletas que queiram se transferir para o clube.

Até dia 31 de janeiro, a janela está aberta para transferências de atletas. Agora, se o atleta não está em nenhum clube, ele pode fazer parte da equipe em qualquer data do ano. Destaque do time na última temporada, o capitão Juninho, falou sobre o assunto.

“Esse assunto é sempre especulativo (risos), mas estamos analisando e tendo algumas conversas. Creio que teremos novidades boas para o elenco”, disse Juninho.

Juninho aproveitou para falar sobre as expectativas para a temporada 2020.

“Muita expectativa para temporada 2020. Estamos vindo de um ano muito bom e temos a possibilidade de fazer um 2020 extraordinário. Quanto as competições teremos o Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro entre outros Torneios”, ressaltou.

Juninho finaliza avaliando a temporada 2019.

“A temporada 2019 foi muito boa. Nossos atletas adquiriram mais experiência, tivemos algumas peças novas e fechamos o ano com a 3ª colocação do Brasileiro, com certeza foi um ano excepcional”, finalizou.

Através das redes sociais do clube, você conseguirá ter mais informações sobre a janela de transferências e a oportunidade de ser um novo atleta do clube.

Foto: Divulgação/PR10 Comunicação.