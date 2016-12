São Silvestre de Pratápolis reúne centenas de atletas

Pratápolis, no Sul de Minas Gerais, também tem a sua São Silvestre. A versão interiorana da corrida de rua pode não ser tão grande como a prova disputada em São Paulo, mas, criada em 1956, também já se tornou tradicional e agora reúne centenas de atletas.

Para a edição deste ano, foram 420 corredores que se reuniram para enfrentar o trajeto de 7 km. No percurso, cheio de morros, tem espaço para os mais diversos tipos de objetivos. Há quem corra com a égua de estimação. Há quem corra descalço. E na véspera do Natal, há também, claro, o Papai Noel corredor.

A prova começou a ser disputada há 60 anos. Segundo os moradores, surgiu não havia muitas opções de diversão em Pratápolis nesta época do ano. O evento foi crescendo e agora já reúne gente de oito estados e até mesmo um casal de quenianos. Pela primeira vez, até um helicóptero foi contratado para fazer imagens da corrida. – O nível técnico é muito bom. O número de participantes também [está] aumentando a cada ano. E a gente fica muito feliz com isso – diz o prefeito José Eneido Modesto. Quem venceu a prova masculina foi o atleta Carlos de Oliveira, que é de Bebedouro. Ele terminou a corrida em 20m07s. – Graças a Deus, consegui chegar em primeiro lugar e [estou] comemorando o bicampeonato – disse Carlos. Já na disputa feminina, a vencedora foi Andréia de Lima, de Cruzeiro. Ela completou os 7 km em 24m22s. Ao todo, foram R$ 12,3 mil em prêmios. – Hoje eu estou com 39 anos e [estar] ganhando dessa moçada aí nova, pra mim é um privilégio muito grande. Estou muito satisfeita – afirmou Andréia. Fonte: Globo Esporte / Sul de Minas