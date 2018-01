São Sebastião do Paraíso: Paraíso Futsal renova contrato e continua no Sul de Minas em 2018

A diretoria do Paraíso Futsal confirmou a permanência em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, para a temporada 2018. A informação foi divulgada pelo clube na madrugada desta quinta-feira (4).

De acordo com o comunicado, Bruno Silva continua no comando do time, que conta com a supervisão do ex-técnico Cidão. Os dois participam diretamente da montagem do elenco para a disputa da próxima temporada.