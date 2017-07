São Paulo confirma reestreia de Hernanes contra o Botafogo sábado dia (29)

Hernanes fará sua reestreia pelo São Paulo neste sábado, contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos. A informação foi confirmada pelo técnico Dorival Júnior.

– Ele joga. Vinha trabalhando normalmente na China, havia seis estrangeiros e só três podem atuar. Ele foi usado também em alguns momentos no time B, não vejo problema. Talvez tenhamos que ter um cuidado maior numa sequência de jogos – disse Dorival.

O meia, bicampeão brasileiro pelo Tricolor em 2007 e 2008, foi apresentado na última terça-feira. A tendência é que ele entre no lugar do argentino Jonatan Gómez, embora o técnico não tenha confirmado a formação da equipe para a próxima partida.

O São Paulo é o antepenúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, e, se vencer o Botafogo, tem boas chances de deixar a zona de rebaixamento na próxima rodada. A equipe ainda não ganhou fora de casa na competição. As quatro vitórias foram no Morumbi, contra Avaí, Palmeiras, Vitória e Vasco.

