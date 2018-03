Diego Aguirre é o novo técnico do São Paulo; Clube anuncia ainda contratação de mais três auxiliares

Diego Aguirre assume nesta segunda-feira o comando técnico do São Paulo após a demissão de Dorival Junior. O treinador uruguaio, de 52 anos chega, ao Morumbi com contrato assinado até dezembro desta temporada. Ele foi anunciado pelo clube neste domingo de manhã. Compõem sua comissão técnica os auxiliares Juan Verzeri e Raul Enrique Carreras, além do preparador físico Fernando Pignatares.

Indicado por Lugano, superintendente de relações institucionais do clube, Aguirre chega com confiança da diretoria. “Aguirre é um técnico atualizado, com grandes trabalhos e referências importantes para o que queremos no futebol do São Paulo. Confiamos que ele tem o perfil e a metodologia de trabalho que se encaixam com o clube”, afirma o executivo de futebol, Raí.

O uruguaio começou a carreira de técnico em 2002. Comandou o Peñarol em duas ocasiões e ajudou o clube uruguaio a conquistar a competição nacional em 2003 e na temporada 2009/2010. Na sequência, ele teve passagem pelo futebol árabe entre 2011 e 2014 e no ano seguinte comandou o Internacional, de Porto Alegre. No time colorado foi campeão gaúcho em 2015 e semifinalista da Libertadores no mesmo ano.

Em 2016, teve a oportunidade de dirigir outra equipe brasileira, o Atlético-MG, onde levou a equipe às quartas de final da Libertadores, em eliminação justamente para o São Paulo. Sua equipe mais recente foi o San Lorenzo, da Argentina, onde esteve à frente entre 2016 e 2017 e foi demitido em setembro, após eliminação nas quartas do torneio continental.

Além dos três novos auxiliares, Aguirre terá André Jardine na comissão técnica do São Paulo. O ex-treinador do time sub-20, agora membro permanente da comissão na Barra Funda, comanda a equipe interinamente no jogo deste domingo contra o Red Bull pela última rodada da 1ª fase do Campeonato Paulista, no Morumbi. O time já está classificado para enfrentar o São Caetano, do ex-auxiliar Pintado, nas quartas de final.

Fonte: Estadão / Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net