São Lourenço sediará etapa do Campeonato Mineiro de Judô

Em 18 de agosto de 2018, São Lourenço irá sediar a 1º etapa do Campeonato Mineiro de Judô JCSM.

Serão mais de 670 atletas de todo o Brasil competindo e um público estimado de 1800 pessoas, movimentando o comércio, restaurantes e pontos turísticos de nossa cidade prestigiando o evento.

O CAMPEONATO MINEIRO DE JUDÔ JCSM 2018 é um evento único dentro do segmento esportivo no Estado de Minas Gerais. Em edição especial, estão confirmados cerca de 300 atletas de mais de 40 cidades, sendo que a expectativa da organização é de que um bom público esteja presente na cidade e no evento que acontecerá nos dias 17 e 18 de Agosto com exibição da modalidade olímpica no primeiro do evento.

Já no segundo dia acontecerá o Torneio Oficial para crianças, jovens, adultos e adeptos ao esporte, com premiação em troféus e medalhas, além de muita música e entretenimento esportivo!

Faça sua inscrição e tenha acesso a mais informações através do site oficial do evento: https://bushidodojo.wixsite.com/campeonatomineiro

Fonte: Opopularnet / Foto: Reprodução