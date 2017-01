São Bento x Registânea vão para a final do Amadorzão

Uma realização da Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer de Varginha – SEMEL, as semifinais do Campeonato Amadorzão, que levaram o Estádio do Melão neste final de semana, um público de mais de 2 mil pessoas, tiveram como vencedoras as equipes do Registânea e São Bento, que disputarão a grande final no próximo domingo (22), às 10h30, no Estádio Municipal Melão.

O evento contou com a presença de autoridades como o Vice-Prefeito Vérdi Melo, o secretário de Esportes Henrique Lemes, o secretário de Governo Carlos Honório e também dos vereadores Buiu do Ônibus, Dudu Ottoni, Joãozinho Enfermeiro, Zilda Silva, Zué do Esporte, entre outros.

No sábado (14), o jogo foi entre Roma x São Bento e terminou em 2 x 1 para o time de São Bento. A partida foi acirrada e a equipe do Roma atacou bastante e teve as melhores oportunidades mas a equipe de São Bento aproveitou melhor e conseguiu sair com uma vitória, garantindo sua participação na final do evento.

No domingo (15), as equipes Vargeana x Registânea fizeram uma partida de muitos gols terminando em 4×2 para a equipe da Registânea, que mostrou superioridade atacando mais e aproveitando melhor as oportunidades de finalizações.

Com o apoio da Policia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal o evento aconteceu sem nenhuma ocorrência, garantindo à todo público um fim de semana agradável e familiar.

A SEMEL agradece a participação de todos que foram prestigiar e também ajudar na realização desse evento.

