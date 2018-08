Santos segura empate na Libertadores, mas Independiente estuda “pedir os pontos” do jogo; Entenda

O clube argentino recebeu a informação de que o jogador uruguaio estaria suspenso. Assim, poderia “pedir os pontos” à entidade, como escreve a publicação, e vencer no tapetão a primeira parte da decisão.

Em novembro de 2015, quando atuava pelo River Plate, Sánchez foi expulso no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Huracán. Como depois disso o volante não entrou mais em campo em competições da confederação da América do Sul, ele deveria cumprir a suspensão na partida seguinte, justamente a de terça-feira, segundo a diretoria do Independiente.