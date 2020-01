Sada Cruzeiro vence o Fiat Minas em clássico mineiro e se isola na liderança da Superliga

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Sada Cruzeiro venceu o clássico mineiro contra o Fiat Minas na noite do último domingo (5), no Ginásio do Riachão, em Contagem. O jogo havia sido adiado por conta da participação do Cruzeiro no Mundial de Clubes.

O jogo terminou em 3 sets a 1 – parciais de 25-22, 16-25, 25-20, 25-20. Agora o Cruzeiro enfrenta o lanterna da competição Ponta Grossa, às 20h, novamente em Contagem. O Fiat Minas terá outro clássico mineiro, o time de Belo Horizonte enfrenta o América Vôlei, 19h30, na Arena do Minas.

Foto: Flickr/Agência i7/Sada Cruzeiro

Redação CSul – Alisson Marques