Sada Cruzeiro de olho no pentacampeonato da Copa do Brasil

Pin Compartilhar 0 Compart.

Sesc-RJ e Sada Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (24.01), às 19h30, na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC), pela semifinal da Copa Brasil de vôlei masculino 2020. Quem vencer o duelo, enfrenta EMS Taubaté Funvic (SP) ou Sesi-SP na grande final do torneio.

Para chegar a Jaraguá do Sul, o Sada Cruzeiro, atual campeão da competição, passou pelo Vôlei UM Itapetininga (SP).

O Sesc RJ eliminou o Vôlei Renata (SP) por 3 sets a 1, se classificou para a semifinal, e o levantador e capitão Marlon comenta sobre o atual momento do time carioca e a confiança para a disputa dessa Fase Final.

O torneio

A Copa Brasil voltou a ser disputada em 2014, e esta será a sétima edição seguida. Na última edição, os campeões foram Itambé/Minas (MG) no feminino, e Sada Cruzeiro (MG) no masculino. Em 2020, a Copa Brasil masculina terá a fase final nos dias 24 e 25 de janeiro.

Tabela:

Semifinal

24.01 (Sexta-Feira) – Sada Cruzeiro (MG) x Sesc RJ, às 19h30, na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC)

24.01 (Sexta-Feira) – EMS Taubaté Funvic (SP) x Sesi-SP, às 21h30, na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC)

Final

25.01 (Sábado) – Vencedor do jogo 5 x Vencedor do jogo 6, às 20h30, na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC)

O Sada Cruzeiro é o maior campeão do torneio com quatro títulos conquistados.

Fonte: Olimpíada Todo Dia/Foto: Flickr/Agência i7/Sada Cruzeiro