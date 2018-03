Rússia 2018: Primeiro Gol em Copas do Mundo e O Rei das Copas

O primeiro gol de uma Copa do Mundo foi marcado por LUCIEN LAURENT, da França, em Montevidéu, no dia 13 de Julho de 1930. Sua equipe venceu o México por 4 a 1. Laurent, volante da Seleção Francesa, marcou o primeiro gol em copas do mundo, aos 19 minutos do jogo em que a França venceu o México por 4 a 1, na Copa de 30, no Uruguai. A França, no entanto, perdeu seus dois jogos seguintes, contra a Argentina e Chile e acabou eliminada ainda na primeira fase. Laurent jogou 10 vezes pelos Bleus, marcando 10 gols. Atuou em 6 clubes, entre eles Sochaux, Rennes e Strasbourg, de 1920 a 1940. Laurent faleceu em 12 de Abril de 2005, aos 97 anos de idade.

Fonte: Wikipedia.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé nasceu na cidade de Três Corações, no dia 23 de outubro de 1940. Meia-Atacante, é considerado por muitos o maior futebolista da história. Foi descoberto por Waldemar de Brito, e começou sua carreira no Santos aos 16 anos. Entrou na Seleção Brasileira aos 16, e venceu sua primeira Copa do Mundo de futebol aos 17 anos. Campeão em 1958, 1962 e 1970, Pelé marcou 12 gols em Copas do Mundo (o Rei disputou também em 1966). Pelé é o quinto maior artilheiro das Copas, atrás de Miroslav Klose (Alemanha, 16), Ronaldo (15), Gerd Müller (Alemanha, 14) e Justaine Fontaine (França, 13). Pelé recebeu vários títulos, em 1981 foi eleito o “Atleta do Século” pelo jornal L’Equipe. Em 1997 recebeu o título de Sir-Cavaleiro Honorário do Império Britânico, das mãos da Rainha Elizabeth II. Em 1999 foi eleito o “futebolista do século”. Em 2002 a FIFA o elegeu como o jogador de futebol do século XX. Em novembro de 2011, Pelé lança seu livro “Primeiro Tempo”, onde relata fatos e curiosidades de sua carreira.