Rússia 2018: Curiosidades sobre os estádios russos

Uma competição deste calibre não seria tão fascinante se não fosse a emoção e a paixão que fãs de todo o mundo colocam em cada um dos estádios onde se realizam os jogos de uma Copa do Mundo, e desta vez é a Rússia que vai sediar o torneio. Um evento como este atrai fãs de todos os países e nacionalidades.

Torcedores do mundo todo planejam viajar para a Copa do Mundo 2018 na Rússia para ver seu time favorito ao vivo. Veja algumas curiosidades envolvendo os estádios que irão sediar o torneio este ano:

• Moscou será a única das cidades-sede que terá 2 estádios recebendo os jogos da Copa.

• O deslocamento entre as cidades-sede será gratuito para os torcedores que usarem o trem, assim como os transportes públicos dentro das cidades onde os jogos serão realizados.

• Foram construídos 4 novos estádios e 8 foram reformados.

• Essa Copa pode ser a primeira na história a implementar o uso de VAR (árbitro de vídeo) em seus estádios.

• A Copa será disputada inteiramente na parte europeia da Rússia, com exceção de Ecaterimburgo, a única das cidades-sede que se localiza no lado oriental russo.

• Lujniki foi a principal sede dos Jogos Olímpicos de 1980 e também será anfitriã da partida inaugural, das semifinais e da final da Copa do Mundo de 2018.

• A FIFA propôs reduzir o número de cidades-sede para 11 para economizar custos, mas finalmente decidiu construir estádios com menos capacidade (35 mil lugares).

• A única cidade sede que não está localizada dentro do país é Kaliningrado.

• O Estádio Central de Ecaterimburgo conta com arquibancadas extras para aumentar a capacidade de lotação do estádio sem modificar a fachada original. Uma vez que a Copa do Mundo 2018 acabe, elas serão desmontadas.

Fonte: Código Bonus