Rússia 2018: Curiosidades sobre jogadores e o novo Mascote da Copa

Maior número de participações: 5

Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966)

Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)

Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994, 1998)

Maior número de títulos: 3

Pelé (1958, 1962, 1970)

Maior número de jogos: 25

Maior tempo jogado: 2.217 minutos

Paolo Maldini (1990, 1994, 1998, 2002)

Maior número de participações em finais: 3

Cafu (1994, 1998, 2002)

Maior número de partidas como capitão: 16

Diego Maradona (1986, 1990, 1994)

Goleiro mais alto: 1,97 m

Edwin Van der Sar – 130 partidas pela seleção

Jogador mais jovem: 17 anos e 41 dias

Norman Whiteside (contra Iugoslávia), 17 de junho de 1982

Jogador mais jovem em final: 17 anos e 249 d

Pelé (contra Suécia), 29 de junho de 1958

Jogador mais velho: 43 anos e 3 dias

Faryd Mondragón (contra Japão), 24 de junho de 2014

Lobo é o novo mascote da Copa

O mascote da Copa de 2018 na Rússia será o Zabivaka, um “lobo que irradia diversão, charme e confiança”, segundo o site oficial da entidade. Em russo, Zabivaka quer dizer “aquele que marca um gol”. Ele foi desenhado pela estudante de design Ekaterina Bocharova e recebeu 53% dos cerca de 1 milhão de votos recebidos em enquete pelo site da Fifa durante um mês. “Tenho certeza que Zabivaka será um grande sucesso entre os fãs na Copa das Confederações de 2017 e na Copa do Mundo de 2018”, disse o presidente do Comitê Organizador Local do Mundial, Vitaly Mutko.

Quem apresentou o novo mascote ao vivo no canal de maior audiência da Rússia, foi o ex-atacante Ronaldo. Vale lembrar que o “Fenômeno” também foi o responsável por mostrar pela primeira vez ao mundo o tatu Fuleco, um dos grandes hits da última Copa. “Mascotes são grandes embaixadores para promoverem eventos, e trazem muita alegria aos estádios. Já posso dizer que isso irá acontecer na Rússia só de vê-lo pela primeira vez hoje. Certamente será lembrado por muito tempo pelos fãs de futebol ao redor do mundo”, afirmou Ronaldo.

Fonte: ESPN