Rússia 2018: Argentina é humilhada pela Croácia, França vence e elimina o Peru e Dinamarca e Austrália empatam

França vence, avança às oitavas de final e elimina Peru da Copa do Mundo

A França está classificada matematicamente para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Com gol solitário de Mbappé, a seleção europeia venceu o Peru por 1 a 0, nesta quinta-feira, na Arena Ecaterimburgo. De quebra, eliminou a equipe sul-americana, que acumula duas derrotas no grupo C do Mundial da Rússia.

Após duas rodadas, a liderança da chave é justamente da França, que acumula seis pontos. Dinamarca (quatro) e Austrália (um) ocupam, respectivamente, segunda e terceira posições e ainda disputam a vaga restante no mata-mata. Sem pontuar, o Peru é o lanterna do grupo.

Na última rodada da fase de grupos, as equipes nesta terça-feira, dia 26 de junho, a partir das 11h (de Brasília). Dinamarca e França duelam no estádio Olímpico Lujniki, enquanto Austrália e Peru se enfrentam no Olímpico de Sochi.

Com VAR utilizado novamente, Dinamarca cede empate à Austrália pelo Grupo C

Na abertura da segunda rodada do Grupo C, as seleções de Dinamarca e Austrália ficaram no empate por 1 a 1, em partida realizada na manhã desta quinta-feira na Arena de Samara. Num jogo de pouco qualidade técnica, porém de muita entrega das duas equipe, os europeus saíram na frente com Eriksen, enquanto Jedinak empatou ainda na primeira etapa após converter um pênalti marcado com o auxílio do VAR.

Com o resultado, a Dinamarca chega aos quatro pontos e lidera o grupo momentaneamente, enquanto França e Peru ainda não entram em campo na tarde desta quinta. Já a Austrália soma seu primeiro ponto no mundial e permanece com chances de classificação para a próxima fase do torneio.

Na última rodada, os dinamarqueses fazem um duelo de seleções europeias diante da França, às 11h (de Brasília) na próxima terça-feira. Já a Austrália decide a sua classificação ou não contra o Peru, no mesmo horário.

Croácia atropela, se classifica e complica a vida da Argentina, que saiu de campo humilhada A Seleção Croata está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. Diante de uma apática Argentina, a Croácia deu show na Arena Nizhny, em Nizhegorodskaya, e goleou os sul-americanos por 3 a 0, gols de Rebic, após falha grotesca do goleiro Caballero, Modric e Rakitic. Com a derrota, a seleção capitaneada por Lionel Messi, mais uma vez apagado em campo, fica com situação complicada no Grupo D. A Croácia soma agora 6 pontos e já se garantiu na próxima fase. Nesta sexta-feira, às 12h, Islândia e Nigéria se enfrentam. Quem vencer dará passo importante para a classificação. A Argentina, com apenas um ponto, precisará de uma combinação de resultados para avançar.

Fonte: Super Esportes / Foto: Reprodução