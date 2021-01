Rogerinho R9 participa de Jogos das Estrelas

Em ano diferente, Rogerinho R9 esteve presente em alguns Jogos das Estrelas.

Craque do Corinthians e Seleção Brasileira de Futebol de Amputados, Rogerinho R9 foi presença garantida em alguns grandes jogos em dezembro de 2020. Em todos os eventos, foram feito os testes para COVID-19, seguindo todos os protocolos de segurança do Ministério da Saúde.

“Tive a oportunidade de conhecer o apresentador da TV Record, Rodrigo Faro e fazer dupla de ataque com ele no jogo beneficente do meu amigo Edmilson. Neste jogo esteve presente os ex-jogadores Paulo Sérgio, Pavão, Sérgio goleiro, André Luiz, Milene Domingues e o meu grande amigo Craque Neto que fez três gols neste evento. Também tive a oportunidade de estar em Taboão da Serra, Sorocaba, Guarulhos, Mogi das Cruzes e pude rever meus grandes amigos; Amaral, Vampeta, Luizão, Dinei, Alexandre, Muller, Rogério, MC Kevin, e pude jogar pela primeira vez com o MC Kekel, MC Hollywood e MC Jotappê”, disse Rogerinho R9.

Rogério participou, ao lado do apresentador e ex-jogador Neto (à direita) do Jogo das Estrelas/Foto: Divulgação

Todos os anos, o craque do Corinthians e Seleção Brasileira de Futebol de Amputados, participa de grandes jogos Beneficentes. Jogos que tem como intuído, arrecadar alimentos e cestas básicas, para ajudar famílias carentes.

Rogerinho, também tem crescido em número de seguidores em suas redes sociais e consequentemente, em número de patrocínios, se tornando um grande garoto propaganda, nas redes sociais.

Foto: Divulgação/PR10 Comunicação