Rogerinho R9 fala sobre final do Paulistão de Amputados e jogo beneficente

Jogador do Corinthians Mogi concedeu entrevista exclusiva ao CSul

O Corinthians Mogi realizou uma campanha brilhante no Paulistão de Amputados de 2019. O time de Mogi chegou à final invicto com apenas um empate em 0x0 contra o Tricolor na semifinal. Agora, o adversário será o Instituto Só Vida.

A partida da final será realizada neste sábado (27), às 11h, na quadra Society do Parque do Ibirapuera, em São Paulo (SP) e a entrada é franca. Este é o quinto ano consecutivo que o Timão disputa a taça do Paulistão e a torcida já está preparada para levantar o clube em mais uma decisão.

Foram 58 gols marcados ao logo das 7 rodadas que antecederam a semifinal com 100% de aproveitamento. O artilheiro Rogerinho R9, concedeu entrevista exclusiva ao CSul e disse que “o time está bastante confiante, mas evitando o clima de ‘já ganhou’, porque cada partida é um jogo diferente, porém, nós estamos focados em nosso objetivo que é, sim, cravar mais um título na história do Corinthians Mogi”.

A modalidade vem conquistando espaço, mas ainda está longe do que seria justo para um esporte de craques que fazem jogadas incríveis com uma perna e o apoio de muletas.

Entrevista exclusiva

A expectativa está grande para a finalíssima do campeonato, depois de uma campanha espetacular do Corinthians Mogi?

Expectativa é a melhor. Venho trabalhando forte nos treinamentos para poder chegar bem fisicamente e mentalmente. Parece que é a primeira vez que vou jogar uma final, tem aquele gelo na barriga, ansiedade, mas estamos acostumados a jogar partidas decisivas.

Este é o 5° ano consecutivo o Timão chega a final do Paulistão de Amputados. Há que podem resumir esse feito?

Pelo quinto ano conseguimos alcançar nosso objetivos, cada ano o Paulistão vem sendo mais disputado e isso é muito bom pra modalidade. Todos os anos entramos pra jogar e pra ganhar o título e dessa vez vamos pra cima.

Você como líder e artilheiro do time, acredita em mais esse título?

Bom, final não se joga, se ganha. Temos que entrar com isso respeitando nosso adversário que é muito bom e qualificado. E mais uma vez irei ganhar o prêmio de artilheiro, tenho já 22 gols nessa competição, o segundo tem 10 e nem joga as finais. Ser artilheiro pelo nono ano seguido mostra meu potencial e também a qualidade em poder ser artilheiro. Trabalho para ganhar títulos e ganhar mais uma vez o prêmio individual mostra que ainda continuo batendo recordes.

Você participou de um jogo beneficente entre Amigos do Ederson x Amigos do MC Guimê. Como foi estar em campo com grandes nomes do futebol e da cultura brasileira?

Fico feliz em receber esses convites. Já são quatro anos seguidos que venho participando e, neste jogo especial, pela primeira vez tive a oportunidade de jogar com o Ederson, campeão pelo city e com a nossa seleção. Tive o privilégio de conhecer ele no treino da nossa seleção e lá a honra de jogar ao lado dele e também o MC Guimê, que me tratou super bem. Tivemos oportunidade de conversar, fiquei feliz em estar fazendo parte dessa linda festa.

Um dos nomes de maior repercussão no futebol, Gabriel Jesus, também esteve neste jogo. Como foi encontrar com um dos melhores jogadores brasileiros, atualmente?

Não sabia que ele estaria presente mas, quando ele entrou no vestiário, e ali fiquei sabendo que iriamos fazer dupla de ataque, olha nem nos meus melhores sonhos. Cara multi-campeão, gente boa, conversamos ali no vestiário um pouco e lá no campo ele (Gabriel) deu ‘show’, joga fácil. Consegui marcar um golaço com uma jogada dele, depois resenhamos lá dentro de campo, ele (Gabriel) disse ‘craque, joga muito’, fiquei feliz por esse dia especial que ficará marcado na minha carreira.

Informações

Campeonato Paulista de Futebol de Amputados – Final

Corinthians Mogi x Instituto Só Vida

27 de julho de 2019, às 11 horas

Local: Parque do Ibirapuera – Portão 6

Endereço: Avenida IV Centenário, 984, Jardim Luzitânia, São Paulo, SP

Estacionamento: Portão 7 (Avenida República do Líbano, mediante uso de cartão de zona azul).

Entrada: Gratuita.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Arquivo Rogerinho