Roger Flores visita Toca II, dá entrevista ao ‘repórter Fred’ e relembra 6 a 1 sobre o Atlético

Ex-jogador com grande identificação com o torcedor do Cruzeiro, Roger Flores visitou a Toca da Raposa II nessa quarta-feira para entrevistar Fred. Hoje comentarista de televisão, o ex-meia também acabou entrevistado pelo atacante em material distribuído pela TV Cruzeiro. Na maior parte da entrevista, Roger relembrou o famoso clássico de 4 de dezembro de 2011, quando a Raposa bateu seu arquirrival Atlético por 6 a 1, na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano

“Aquele foi um dia especial para todos os cruzeirenses. Não tem jeito de eu ser abordado por cruzeirenses sem pedir a foto com o famoso número. Parece que virou um símbolo da história do Cruzeiro, qualquer momento de jogo, quando estou assistindo, qualquer câmera que passa pela arquibancada você vê o símbolo (o placar de 6 a 1)”, disse Roger, que também relembrou o momento complicado que a Raposa vivia naquela época – precisava vencer para não ser rebaixada – e a festa no vestiário após o resultado. “Saiu um peso”, disse o ex-meio-campista.

Fonte: Superesportes / Foto: Reprodução