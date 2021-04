Rodada do Mineiro: Boa Esporte sofre empate no último lance e se aproxima do rebaixamento; Cruzeiro triunfa no clássico; Caldense volta a vencer e Pouso Alegre empata

Empate deixa o time de Varginha em situação muito delicada na competição; Raposa supera favoritismo do Galo e bate rival; Veterana vence novamente em Belo Horizonte e Dragão praticamente carimba permanência na elite.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Bruno Haddad/Cruzeiro

A 9ª rodada do Campeonato Mineiro foi marcada por muita emoção. Jogando em Patos de Minas, o Boa Esporte entrou em campo pressionado para conquistar a vitória visando respirar na tabela. O jogo contra a URT, marcou a estreia do treinador Luiz Gabardo Júnior. A equipe de Varginha foi levemente superior na primeira etapa.

Empate no último lance deixou o Boa Esporte em situação desesperadora na competição/Foto: Reprodução Futebol Mineiro TV

No segundo tempo, precisando dos três pontos, a Coruja partiu para cima do adversário e conseguiu o gol com Jéfferson. Após o gol, o Boa se fechou e controlava o jogo, no entanto, no último lance da partida, Pedro Rosa acertou um belo chute de fora da área e empatou a partida.

O empate deixou o Boa a cinco pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento. Faltando nove pontos para serem disputados, a Coruja terá uma dura missão para se salvar do rebaixamento. A próxima partida será na quarta-feira (14), às 16h, no Estádio Municipal de Varginha, contra o Tombense. O jogo isolado é válido pela 8ª rodada da competição.

Cruzeiro vence Atlético-MG no clássico dos 100 anos

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG na tarde deste domingo (11), no Mineirão. O gol do clássico dos 100 anos foi marcado por Aírton, já no segundo tempo. Considerado grande favorito ao jogo, o Galo pouco ameaçou o gol de Fábio. A melhor chance saiu dos pés de Eduardo Vargas, que parou no goleiro celeste após rápido contra-ataque.

Por outro lado, bastante focado e concentrado na partida, o Cruzeiro contava com escapadas de Aírton e Bruno José para surpreender o rival. E foi em uma dessas jogadas rápidas que a Raposa chegou ao gol. Após roubada de bola no ataque de Matheus Pereira, que tocou para Rafael Sóbis, que com um passe milimétrico deixou Aírton cara a cara com Éverson, o atacante celeste não titubeou e foi para as redes.

Aírton marcou o gol da vitória celeste no clássico/Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Cuca tentou mudar o cenário do jogo, realizou várias mudanças – dentre elas a entrada de Hulk – porém pouco mudou. O Atlético seguia apático na partida e sem brio via o Cruzeiro controlar o clássico. No fim, Hulk e Pottker se estranharam e ambos foram expulsos.

A vitória deixou a Raposa com 17 pontos, na segunda colocação – quatro a menos que o Galo – que segue como líder.

Na próxima rodada, o Cruzeiro encará o Pouso Alegre, no domingo (19), às 11h, no Manduzão. Já o Atlético recebe o Boa Esporte, também no domingo, às 16h, no Mineirão.

Caldense volta a vencer

Após vitórias contra as três equipes da capital – Atlético, América e Cruzeiro – e apenas dois pontos conquistados contra clubes do interior, a Veterana mudou a sina e bateu o Coimbra por 2 x 0, fora de casa, neste domingo (11). Os gols da partida foram marcados por Caio e Bruno Oliveira.

Após vencer América e Cruzeiro em BH, Caldense voltou a somar três pontos na capital, dessa vez diante do Coimbra/Foto: Renan Muniz/Caldense

Com a vitória, o time de Poços de Caldas chegou a 14 pontos e subiu para a quarta colocação. O Coimbra segue na lanterna da competição, com apenas cinco pontos. Na próxima rodada, a Caldense encara o Athletic, no sábado (17), às 19h, no Ronaldão. Já o time de Contagem, enfrenta o América, também no sábado, às 16h30, no Independência.

Pouso Alegre sai na frente, mas cede empate à Patrocinense

O Pouso Alegre empatou em 1 x 1 com a Patrocinense neste domingo (11), em Patrocínio. O time do Sul de Minas, saiu na frente com Guilherme, mas cedeu empate ao adversário no segundo tempo, com gol de Jeam após cobrança de pênalti.

Com o empate, o Pousão chegou aos 12 pontos, na sexta posição. Já a Patrocinense somou o décimo ponto e segue na 10ª colocação.