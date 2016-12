Robinho avalia 2016, festeja ano como artilheiro e quer realizar sonho da Libertadores no Galo

Individualmente, Robinho tem muito a festejar na temporada 2016. Depois de chegar ao Atlético sob desconfiança, já que vinha de passagem apagada pelo futebol chinês, o atacante assumiu papel de liderança e conduziu o time nas competições. O Galo brigou pela taça do Campeonato Brasileiro, mas fracassou na reta final. Na Copa do Brasil, a equipe foi à decisão, mas sofreu nova decepção. Já Robinho encerrou o ano premiado.

Foram 25 gols na temporada. Números que o fizeram artilheiro do Atlético e do futebol Brasileiro na temporada. Foi eleito para a seleção do Campeonato Brasileiro.

“Um ano muito bom, muito produtivo, com gols aqui no Galo. A melhor média de gols da minha carreira. Fico muito feliz. Claro que mudando um pouco a característica, jogando mais avançado, mais próximo do gol. Quando a gente começa o ano, o objetivo é buscar os títulos, mais fico feliz com minha média de gols. Tenho certeza que o ano que vem vais er melhor ainda, vou fazer mais gols”, disse Robinho, em entrevista à TV Galo.

Robinho já não tem a velocidade do começo de carreira. Mas a experiência ensinou os atalhos para o gol. Em número de gols, foi o melhor ano dele desde a era “Meninos da Vila”, encerrada em 2005, quando se transferiu para o Real Madrid.

“Com o passar dos anos, você fica mais experiente, busca os atalhos do campo. Hoje procuro finalizar mais, dar um passe para gol do que uma pedalada. Claro que essa é minha marca registrada, não posso perder minha alegria, mas o objetivo maior é fazer os gols ou dar assistências.”

A adaptação ao Atlético e a Belo Horizonte foi rápida. Ganhou rapidamente o apoio do torcedor. Agora quer retribuir isso e a confiança da diretoria com títulos. “Sempre quando saio na rua, o torcedor me aborda com o máximo de carinho. Vou brigar, trabalhar, me cuidar fora de campo para honrar essa camisa. Respeito essa camisa e o investimento que o clube fez e a expectativa que o torcedor tem em mim. Espero retribuir com gols e títulos.”

O principal objetivo é a Copa Libertadores. Cabeça de chave do Grupo 6, o Galo vai enfrentar o paraguaio Libertad, o argentino Godoy Cruz e o boliviano Sport Boys. A estreia será dia 8 de março contra o Godoy Cruz, na Argentina. “Espero um dia realizar esse sonho de ser campeão da Libertadores, espero que possa ser aqui no Galo”, disse Robinho, que mesmo diante do interesse do Santos em sua contratação, já avisou que o foco é o Atlético.

Gols de Robinho ano a ano*

2002: 10 gols (Santos)

2003: 15 gols (Santos)

2004: 32 gols (Santos)

2005: 32 gols (24 pelo Santos, 3 pelo Real Madrid e 5 pela Seleção Brasileira)

2006: 12 gols (11 pelo Real Madrid e 1 pela Seleção Brasileira)

2007: 21 gols (15 gols pelo Real Madrid e 6 pela Seleção Brasileira)

2008: 23 gols (12 pelo Manchester City, 6 pelo Real Madrid e 5 pela Seleção Brasileira)

2009: 6 gols (3 pelo Manchester City e 3 pela Seleção Brasileira)

2010: 24 gols (6 gols pelo Milan, 1 pelo Manchester City, 11 pelo Santos e 6 pela Seleção Brasileira)

2011: 13 gols (12 pelo Milan e 1 pela Seleção Brasileira)

2012: 9 gols pelo Milan

2013: 4 gols (3 pelo Milan e 1 pela Seleção Brasileira)

2014: 11 gols (9 pelo Santos + 2 pelo Milan)

2015: 12 gols (8 pelo Santos, 3 pelo Guangzhou e 1 pela Seleção Brasileira)

2016: 25 gols (Atlético)

