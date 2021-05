Richard é o novo reforço do Boa Esporte

Zagueiro Richard, de 22 anos, é a 11ª contratação da Coruja para a disputa da Série D.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte anunciou, na noite desta sexta-feira (21), mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D. Trata-se do zagueiro Richard, de 22 anos, que estava no Salgueiro-PE. O jogador, inclusive, já viajou com a equipe para o jogo-treino deste sábado (22), contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

O novo zagueiro da Coruja foi formado no Vasco e passou, também, por Náutico, Flamengo-PE, América-PE e, por último, Salgueiro.

“Estou muito feliz em poder defender camisa tão pesada! Me sinto motivado e feliz, vou em busca de um só objetivo que é levar esse time ao acesso. A torcida pode esperar muita garra e entrega do grupo, vou entregar tudo de mim para levar esse time ao topo!” — afirmou o zagueiro.

Novos reforços

Além de Richard, o Boa já havia anunciado várias contratações para o restante da temporada, dentre eles estão: