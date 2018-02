Ricardo Oliveira desencanta, e Galo vence a URT com gol nos acréscimos

O Atlético caminhava para o terceiro jogo consecutivo sem vitória na temporada 2018. Mas a estrela do novo camisa 9 alvinegro brilhou pela primeira vez. O atacante Ricardo Oliveira, nos acréscimos do segundo tempo, aproveitou a única chance que teve durante toda a partida contra a URT, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, para dar um belo toque de cavadinha e marcar o gol da vitória por 1 a 0, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro.

O Alvinegro teve muitas dificuldades durante o jogo. Foram vários lançamentos longos (37) e pouca criação. A URT não deu espaços e o time atleticano não conseguia chegar à area para finalizar. A única chance clara do Galo apareceu no fim e, Ricardo Oliveira, não perdoou.

Depois de dois jogos, o Galo voltou a vencer. O triunfo por 1 a 0 levou a equipe para a terceira posição do Campeonato Mineiro, com oito pontos. Se tivesse empatado, o Atlético terminaria a rodada na oitava colocação. A URT, que conheceu a primeira derrota no Estadual, ocupa a quarta posição por ter um gol a menos de saldo que o Alvinegro.

Agora, o Atlético muda o foco na temporada. Na quarta-feira, a estreia na Copa do Brasil, às 21h45 (horário de Brasília), na Arena da Floresta, contra o Atlético-AC. O duelo era apontado como o mais importante do clube no início da temporada.

O jogo

Com campanha irregular no Campeonato Mineiro, o Atlético entrou em campo com os titulares contra a URT. Apesar de ter a principal formação, o Galo começou o jogo acuado em Patos de Minas. Nos 15 minutos iniciais, a equipe comandada por Luiz Alberto da Silva atuou de forma acuada, com poucas investidas ofensivas. O ‘Trovão Azul’, no entanto, não conseguiu criar chances de perigo.

Aos poucos, a equipe alvinegra foi se soltando. Foram várias chances em cobranças de escanteio, mas os lances não levaram perigo à URT. Já numa falta na entrada da área, Otero exigiu grande defesa do goleiro Carlão. Apesar do domínio territorial, o Atlético tinha muita dificuldade em penetrar a área do time da casa e foi obrigado a dar vários lançamentos longos para tentar chegar perto do gol.

A URT só assustou num descuido do Alvinegro. E quase abriu o placar. Gabriel dominou errado, perdeu a bola no meio-campo e Jean Carioca recebeu lançamento livre. O atacante viu o goleiro Victor adiantado e tentou o toque por cobertura, mas a bola não foi na direção do gol. O Galo ainda criou a última chance da etapa inicial, com Róger Guedes, que chutou de fora da área com perigo.

O Atlético voltou para a etapa complementar dominando as ações. Mais uma vez, o time tinha dificuldades para encontrar espaços. Tanto que, logo aos 12 minutos, Luan foi o escolhido para entrar na vaga de Cazares, que era o responsável pela armação, mas esteve muito apagado. Enquanto isso, a URT apostava em chutes de fora da área. Em um deles, Victor fez boa defesa após batida venenosa de Éwerton Maradona.

O Atlético seguiu trocando passes no campo de ataque, mas as dificuldades persistiam. Luiz Alberto colocou o jovem Marco Túlio no lugar de Róger Guedes e o garoto conseguiu duas boas jogadas, uma delas parando em defesa de Carlão. A URT ainda teve boa chance com Wellington, que acabara de entrar, finalizou para grande defesa de Victor.

E quando a partida caminhava para o empate sem gols, apareceu a estrela do novo camisa 9 atleticano. Otero fez belo lançamento rasteiro para Ricardo Oliveira, nas costas da defesa. O centroavante avançou livre e deu belo toque de cavadinha, por cima do goleiro Carlão, para marcar o gol da vitória alvinegra no apagar das luzes: 0 a 1.