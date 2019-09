Revelada pela Caldense, Melissa marca seu primeiro gol na base da Ponte Preta

Pin Compartilhar 0 Compart.

A atacante Melissa Cruz de Paula, de 12 anos, vinha se destacando no futebol society da Caldense há algum tempo, até que foi selecionada em uma peneira no mês de julho para defender o time Sub-12 da Ponte Preta. Desde então ela continua morando em Poços de Caldas e viaja duas vezes por semana a Campinas-SP para atuar pela Macaca.

A jogadora está participando da Taça São Paulo e, no último sábado (14), marcou seu primeiro gol pela equipe paulista, na vitória sobre Guarulhos por 4 a 0. A jogada surgiu pelo setor direito de ataque. A Mel recebeu a bola no bico da grande área, entrou em diagonal, tocou por cima da goleira e anotou um golaço de cobertura. A família, que acompanhava a partida, registrou o momento em vídeo.

“Os técnicos da Caldense falaram sobre a peneira em Campinas, fui fazer e passei. Os treinos são muito legais e está sendo uma experiência bem diferente, pois a vida toda treinei com meninos e lá só treino com garotas. São atividades com muitos fundamentos, para ajudar na formação mesmo. Fiquei muito feliz com meu primeiro gol, não via a hora de marcar. Esse foi meu terceiro jogo pela Ponte. No primeiro fiquei um pouco nervosa, no segundo me saí melhor e agora consegui fazer um gol” – disse Melissa.

A Mel começou a praticar futebol na Caldense com 6 anos, depois passou por outras escolinhas da cidade e retornou ao clube. Em 2018, por exemplo, foi artilheira do torneio interno de futebol society da Veterana Almir Ramos Barbosa, com 9 gols. A jovem é patrocinada pelo Supermercado Arco-Íris e corre atrás do apoio de outras empresas para poder evoluir a cada dia. “Meu maior sonho é ser jogadora de futebol profissional e chega à Seleção Brasileira” – completou.

Fonte: Assessoria de Imprensa Caldense / Fotos: Divulgação