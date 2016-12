Renan Oliveira acerta com América

Renan Oliveira é novo reforço do América. Vinculado ao Atlético até julho de 2017, o armador de 26 anos revelou a fontes ouvidas pelo Superesportes que acertou todos os detalhes para retorno ao Coelho na próxima temporada.

Renan recebeu outras ofertas, mas o desejo era voltar a Belo Horizonte. O anúncio oficial do clube deve ocorrer na próxima semana. A contratação foi pedida pelo técnico Enderson Moreira, que trabalhou com o meia no Goiás, em 2012.

Em contato com a reportagem, o empresário do jogador, Frederico Moraes, ressaltou que detalhes com o Atlético ainda precisam ser resolvidos para o desfecho da transferência. Como tem mais seis meses de contrato com o Galo, Renan Oliveira precisaria rescindir ou renovar o vínculo por mais seis meses, por exemplo, para ser liberado ao Coelho.

“A operação não está fechada. Estamos caminhando. Renan está animadocom a ideia de voltar, e isso deve facilitar. Ainda existem ajustes a serem feitos com o Atlético. Isso é fundamental para o acerto dele”, declarou o agente.

A primeira passagem de Renan Oliveira pelo América foi em 2014. Ele disputou a Série B e conseguiu bons números: 17 jogos, um gol e seis assistências. Naquele ano, o clube só não subiu à elite nacional porque escalou irregularmente o lateral-esquerdo Eduardo e foi punido com a perda de seis pontos, terminando a competição em quinto lugar.

Na temporada 2016, Renan Oliveira defendeu o Náutico. Foram quatro gols marcados em 41 apresentações. Na Série B, torneio em que o Timbu terminou na quinta posição, o armador balançou a rede três vezes em 28 partidas disputadas e deu quatro assistências. Revelado pelo Atlético em 2008, Renan também teve passagens por Vitória, Coritiba, Sport, Avaí e Al-Shamal, do Catar.

De volta à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, o Coelho reformula o elenco para 2017 e já anunciou as contratações do lateral-direito Alex Silva, do atacante Hugo e do meio-campista Gérson Magrão. O volante Gustavo Blanco, do Bahia, também está próximo de ser anunciado pelo clube.

Fonte: Super Esportes