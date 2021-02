Remodelado, Boa Esporte encerra preparação para estreia no Campeonato Mineiro

Time de Varginha quer esquecer temporada ruim do ano anterior; Coruja estreia no Campeonato Mineiro neste sábado (27), contra o América-MG.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação – Boa Esporte

O Boa Esporte está pronto para iniciar a temporada 2021, a equipe de Varginha irá encarar o América-MG, neste sábado (27), às 19h, no Independência. A partida é válida pelo primeiro jogo do Campeonato Mineiro do Módulo I.

Reformulada, a Coruja quer apagar a temporada passada – onde foi rebaixada à Série D do Brasileirão. Ao todo, 17 novos jogadores já chegaram à equipe varginhense e sete permaneceram no clube.

Quem ficou:

Zagueiros: Alex Alves, Gabriel Barbosa e Márcio

Alex Alves, Gabriel Barbosa e Márcio Laterais : Yuri Ferraz

: Yuri Ferraz Meia : Dieguinho

: Dieguinho Atacantes: Jefferson e Diego Ceará

Quem chegou:

Goleiros: Carlos Miguel, Lucas Maticoli e Halls

Carlos Miguel, Lucas Maticoli e Halls Zagueiros: Admilton e André Penalva

Admilton e André Penalva Laterais: Lucas Santos, Carlos Henrique e Mateus Müller

Lucas Santos, Carlos Henrique e Mateus Müller Volantes: Romeu, Guilherme Escuro, Vinícius Leonel e Rodrigo Ancheta

Romeu, Guilherme Escuro, Vinícius Leonel e Rodrigo Ancheta Meias: Fabinho e Léo Coca

Fabinho e Léo Coca Atacantes: Rafael Chaves, Nicholas e Igor Eto’o

Comissão técnica mantida

Além das permanências de alguns jogadores, o Boa Esporte já havia acertado a renovação do treinador Ariel Mamede e de parte da comissão técnica.

Além do técnico, ficaram na equipe o auxiliar técnico Cesinha; o massagista Marquinhos e o fisiologista Eduardo de Souza. Já Walisson Manga retornou ao clube para desempenhar a função de preparador de goleiros. O Boa Esporte anunciou, também, Celso Silva como novo preparador físico.

Cesinha (à esquerda) e Ariel Mamede (à direita) ficam no Boa Esporte para 2021/Foto: Alisson Marques/CSul

Preparação para a estreia e foco na temporada

Após fazer dois jogos treinos – vitória por 2 x 0 sobre o Santarritense e empate em 1 x 1 contra o Athletic, o Boa Esporte apenas treinou na semana que antecipa à estreia no estadual.

Vale ressaltar que, além do Campeonato Mineiro, caso termine a primeira fase entre 5º a 8º, a equipe varginhense irá disputar o Troféu Inconfidência. Contudo, o principal objetivo do clube é o retorno à Série C em 2022.