Reforço na área: América anuncia contratação de Rickson, do Botafogo

O América anunciou a contratação do meia Rickson, do Botafogo. Como o jogador chega ao Coelho por empréstimo até o fim do Campeonato Mineiro, com possibilidade de renovação até o fim da temporada.

O jovem atleta de 21 anos é o segundo reforço americano para 2020. Além dele, o meia Alê, ex-Cuiabá, já foi confirmado pelo América. A diretoria alviverde ainda encaminha a chegada do atacante Felipe Augusto, do Operário-PR.

Rickson foi indicado pelo técnico Felipe Conceição, que o conhece desde a base do Botafogo. Pela equipe carioca,o jogador participou de dez partidas nesta temporada.

Mercado:

O América já renovou contratos de nove jogadores. São eles os goleiros Airton e Léo Lang, os laterais Leandro Silva, Diego Ferreira e João Paulo, o zagueiro Lucas Kal, o meia Geovane e os atacantes Vitão e Neto Berola.

Fonte: Superesportes MG/Foto: Divulgação América