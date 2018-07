Reforço de Copa, novos técnicos: confira as mudanças em cada um dos times da Série A

Mudanças no comando, contratações à beça, saídas importantes e novo planejamento. Depois da pausa para a Copa do Mundo da Rússia, o Campeonato Brasileiro volta a ser a grande atração, com muitas novidades para os torcedores. Durante os mais de 30 dias sem jogos, as equipes aproveitaram para ir ao mercado em busca de reforços, com o intuito de qualificar ainda mais os grupos para o segundo semestre e mudar o perfil dos times, mirando objetivos mais ambiciosos.

Em toda a Série A, ninguém trouxe mais jogadores quanto o Galo: seis. Mas o alvinegro perdeu o artilheiro do Brasileiro, Róger Guedes, com nove gols, para o futebol chinês. Outras equipes que ficaram sem seus principais destaques foram o líder Flamengo, Grêmio e Palmeiras. O Cruzeiro não recomeça o Brasileiro com grandes mudanças. O clube contratou apenas o atacante argentino Barcos para suprir as eventuais ausências de Fred e Sassá, ambos se recuperando de lesões. No América, a principal novidade foi a saída do técnico Enderson Moreira.

Fora de Minas, as principais contratações foram o armador Bryan Ruiz, que disputou a última Copa do Mundo e jogará pelo Santos, e do atacante Marinho, novo reforço do Grêmio. A exemplo do América, outros clubes começam a segunda metade do Brasileiro com novos treinadores. É o caso do Fluminense, Botafogo e Atlético-PR.

Flamengo

1º) (27 pontos)

O líder do Brasileiro perdeu Vinícius Júnior, seu principal destaque no primeiro semestre, que se apresentou ao Real Madrid. Outras saídas foram o volante Jonas (Al-Ittihad) e Felipe Vizeu (Udinese). O armador Uribe (ex-Toluca) é a única novidade da equipe. O clube oficializou a efetivação do técnico Maurício Barbieri.

Atlético

2º) (23 pontos)

Além do artilheiro da competição, Róger Guedes (negociado com o Shandong Luneng), outras baixas foram o goleiro Giovanni (rescisão), o zagueiro Bremer e o volante Yago (negociados). Chegaram seis reforços: os atacantes Chará, Denílson, Edinho e Leandrinho; o armador uruguaio Terans; e o volante Zé Welison. Thiago Larghi foi efetivado no comando alvinegro.

São Paulo

3º) (23 pontos)

O tricolor negociou o volante Petros com o futebol árabe e ficou sem o lateral-esquerdo Júnior Tavares, emprestado à Sampdoria. Em contrapartida, a diretoria contratou o lateral-direito Bruno Peres (ex-Roma) e o atacante João Rojas (ex-Talleres).



Internacional

4º) (22 pontos)

Sem perder ninguém, o clube fez duas contratações: o armador Martín Sarrafiore (ex-Huracán), de 20 anos, que não deve ser aproveitado imediatamente, e o atacante uruguaio Jonatan Álvez.

Grêmio

5º) (20 pontos)

Um dos destaques do futebol brasileiro em 2017, o volante Arthur se transferiu para o Barcelona em definitivo. Outra baixa foi o atacante Henrique Almeida, que jogará no Belenenses-POR. Os gaúchos repatriaram o atacante Marinho (ex-Changchun Yatai-CHN) e o armador Lincoln (ex-Rizespor-TUR).

Palmeiras

6º) (19 pontos)

O clube teve perdas importantes como os atacante Keno (para o Pyramids-EGI) e Tchê Tchê (Dynamo de Kiev). Os paulistas contrataram o zagueiro Nico Freire (ex-Zwolle-HOL). Vitinho voltou após empréstimo ao Barcelona-B. Gustavo Scarpa está liberado para jogar.

Sport

7º) (19 pontos)

Os pernambucanos não tiveram grandes mudanças. Saíram o lateral-direito Felipe Rodrigues (dispensado) e o volante Fabrício (emprestado ao Guarani). A única contratação até o momento foi o lateral-esquerdo Jean (ex-Tubarão).

Cruzeiro

8º) (18 pontos)

O clube celeste trouxe o atacante Barcos para ocupar a função de camisa 9. Outra novidade é a renovação de contrato do volante Lucas Silva. O zagueiro Digão, sem chances, se transferiu para o Fluminense.

Botafogo

9º) (17 pontos)

O técnico Alberto Valentim deixou o clube para dirigir o Pyramids-EGI. Para seu lugar, foi contratado Marcos Paquetá. O atacante Leandro Carvalho foi negociado com o Ceará.

Corinthians

10º) (16 pontos)

O Timão perdeu três titulares que foram negociados: o zagueiro Balbuena (West Ham), o lateral Sidcley (Dynamo de Kiev) e o volante Maycon (Shakhtar). Foram contratados o lateral-esquerdo Danilo Avellar e o atacante Jonathas.

Vasco

11º) (15 pontos)

O clube carioca perdeu um de seus destaques, o atacante Paulinho, negociado com o Bayer Leverkusen. Outras ausências são o zagueiro Erazo (de volta ao Barcelona-EQU) e o volante Bruno Paulista (vendido ao Sporting). O lateral Lenon (ex-Guarani) e o zagueiro colombiano Oswaldo Henríquez são as novidades.

Fluminense

12º) (14 pontos)

O técnico Abel Braga pediu demissão e deu lugar ao mineiro Marcelo Oliveira (foto). O zagueiro Luan Peres foi negociado com o futebol belga e o também zagueiro Nathan se transferiu para o Japão. O Flu contratou Digão (ex-Cruzeiro) e o atacante Luciano (ex-Panathinaikos).



América

13º) (14 pontos)

O clube perdeu o técnico Enderson Moreira para o Bahia e efetivou o então diretor de futebol Ricardo Drubscky na função. Outra perda importante foi o capitão Rafael Lima, que se transferiu para o Coritiba.

Chapecoense

14º) (14 pontos)

O time alviverde teve as importantes perdas do lateral-direito Apodi (negociado com o futebol árabe), do atacante Arthur Caike (foi para o Pyramids-EGI) e do volante Nadson. A única contratação foi o armador Yann Rolim (ex-Aalborg-DIN).

Santos

15º) (13 pontos)

A principal contratação foi o armador costarriquenho Bryan Ruiz, que jogou a Copa do Mundo. O clube só aguarda os exames médicos do volante uruguaio Carlos Sánchez para anunciá-lo.

Vitória

16º) (12 pontos)

O clube ficou sem quatro de seus titulares: Zé Welison e Denílson foram para o Atlético; o volante Uillian Corrêa e o atacante Jonatas Belusso foram emprestados ao Coritiba. Os baianos trouxeram cinco reforços, com destaque para o atacante Walter Bou (ex-Boca).



Bahia

17º) (12 pontos)

Os baianos tiraram o técnico Enderson Moreira do América para ocupar a vaga de Guto Ferreira. O único jogador a sair do clube foi o zagueiro Rodrigo Becão, negociado com o CSKA.

Paraná

18º) (10 pontos)

Na zona de rebaixamento, a equipe perdeu três atletas para o futebol internacional (o lateral-direito Alemão, o zagueiro Neris e o atacante Diego Gonçalves). Chegaram, no mesmo período, os armadores Nadson (ex-Chapecoense) e Rodolfo, que estava no mundo árabe.

Atlético-PR

19º) (9 pontos)

Outro time que passou por reformulação. O técnico Fernando Diniz foi demitido e Tiago Nunes, que estava na equipe de aspirantes, assumiu o time interinamente. O Furacão contratou os atacantes Bruno Nazário e Marcelo Cirino, mas perdeu cinco atletas, com destaque para o atacante Ribamar (foi para o Pyramids-EGI).

Ceará

20º) (5 pontos)

O lanterna do Brasileiro manteve o técnico Lisca, mas dispensou vários atletas, como o zagueiro Bruno Pires e o volante Naldo. A principal contratação foi o zagueiro Eduardo Brock (ex-Goiás).

Fonte: Super Esportes