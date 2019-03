Recorde batido – JEMG/2019 tem 98% dos municípios mineiros inscritos

Número de inscritos para participar dos Jogos Escolares de Minas Gerais atinge 839 municípios em 2019.

Tradição e sucesso! Os Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2019 mais uma vez bateram o recorde de municípios inscritos. Neste ano, 839 cidades se inscreveram para participar da maior competição escolar do país. O número representa 98% do total dos municípios de Minas Gerais.

O JEMG é uma ação realizada pelo Governo do Estado de Minas Gerais e executada pela Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG). São muitos anos compartilhando aprendizado, amadurecimento, superação, valorização e conquistas. Um evento tradicional e motivador, que reúne milhares de escolas e estudantes-atletas de todo o estado.

Em 2019, quase a totalidade de municípios mineiros das regiões Centro, Norte, Sul, Triângulo, Vale do Aço e Zona da Mata estarão presentes. Os Jogos Escolares de Minas Gerais atuam na construção da cidadania dos jovens estudantes-atletas. É o esporte como instrumento da educação global dos alunos, contribuindo na diminuição da evasão escolar, além de possibilitar a identificação de novas joias e talentos esportivos.

Cidades-sede da etapa microrregional

Já estão definidos quais os municípios serão sedes e as datas de execução de cada etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2019. Essa etapa acontece no âmbito das 47 Superintendências Regionais de Ensino do estado. Confira a lista e as datas das competições no site jogosescolares.esportes.mg.gov.br

Fonte e foto: JEMG