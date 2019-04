Realizado o 3º Open Cristais São Marcos de Tênis com 58 duplas

No último final de semana, dias 06 e 07 de abril, aconteceu o 3º Open Cristais São Marcos Murano de Tênis. O torneio contou com 58 duplas de diversas cidades, divididas em cinco categorias, do iniciante ao profissional.

As partidas começaram no sábado na sede social da Caldense, mas devido às chuvas foram transferidas para o Tennis Center. Confira a lista de vencedores de cada categoria.

Categoria C

Campeões: Cleber/Pedrão (Poços)

Vices: Miguel Ricarti/Ghenderson (Poços/Andradas)

Categoria B

Campeões: Caixeta/Davi (Machado)

Vices: Pedro Rui/Vinicius (São João)

Categoria A

Campeões: Badá/Matheus Ribeiro (São João/Pinhal)

Vices: Gui Neto/Anderson Sasso (São João)

Categoria Mista:

Campeões Iago Medina/Giovana Schincariol (Poços/Mogi Mirim)

Vices: Badá/ Silvana (São João)

Categoria Especial (premiação de R$ 3.000 para campeões e R$ 1.500 para vices)

Campeões: Marcelo Zormann/Luiz Britto (Lins/Araçatuba)

Vices: Léo Cunha/Bruno (Campinas)

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação Caldense