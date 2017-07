Real Madrid chega á um acordo e faz empréstimo do meia James Rodríguez para Bayern de Munique

O Bayern de Munique anunciou nesta terça-feira a chegada de um reforço de peso. O clube alemão acertou a contratação do meia colombiano James Rodríguez, que estava no Real Madrid e chegou cedido por empréstimo de duas temporadas, com a opção de ser adquirido após o término do período de cessão.

De acordo com o Bayern, James, de 25 anos, agora passará por exames médicos antes de assinar o seu contrato e se tornar oficialmente jogador do clube alemão. E a equipe explicou que a chegada do meia colombiano atendeu a um pedido do técnico Carlo Ancelotti, que trabalhou com o jogador na sua passagem pelo Real Madrid.

“Estamos muito satisfeitos por termos conseguido completar esta transferência. Assinar com James Rodríguez era o maior desejo do nosso treinador Carlo Ancelotti, em razão do trabalho de sucesso que tiveram no Madrid”, afirmou Karl-Heinz Rummenigge, CEO do clube alemão. “Não há dúvida de que esta transferência aumenta ainda mais a qualidade em nossa equipe”, acrescentou Rummenigge, que também elogiou o faro de gols e a versatilidade de James ao site oficial do Bayern.

James estava no Real Madrid desde 2014, quando foi adquirido pelo clube espanhol junto ao francês Monaco, após brilhar na Copa do Mundo pela seleção colombiana, sendo o artilheiro do torneio disputado no Brasil com seis gols marcados.

No Real Madrid, James viveu a sua melhor temporada exatamente com Ancelotti, no seu primeiro ano no clube, quando marcou 17 gols em 46 partidas. Depois, porém, perdeu espaço com a mudança no comando do time, hoje dirigido por Zinedine Zidane, tendo se desentendido com o treinador francês e ficado fora dos seus planos, o que abriu espaço para a sua saída. Nos três anos em que permaneceu no Real Madrid, James marcou 36 gols e deu 41 assistências em 111 partidas por competições oficiais.

Contratado, James agora vai se juntar ao grupo do Bayern que viajará no fim de semana para realizar um período da sua pré-temporada na Ásia, com amistosos na China e em Cingapura.