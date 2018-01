R$ 11,2 milhões: Cruzeiro recusa proposta de por Thiago Neves

Ele fica na Toca. Apesar do interesse do mundo árabe em seu futebol, o meia Thiago Neves permanecerá no Cruzeiro. O clube mineiro recusou uma proposta de US$ 3,5 milhões (cerca de R$ 11,2 milhões) do Al-Hilal, da Arábia Saudita, pelo atleta, tido como um dos principais nomes da equipe e figura fundamental na conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil.

O vínculo do atleta permanece inalterado, sem o aumento salarial badalado e com término em dezembro de 2019.

A decisão foi comunicada após reunião na tarde desta quarta-feira em que participaram Leandro Lima, agente de Thiago Neves, Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, e Wagner Pires, presidente do Cruzeiro.

Os dirigentes celestes entendem que o maior patrocinador do Clube neste início de ano é o torcedor e apostam na manutenção da equipe para credenciar o time a disputar os títulos das competições desta temporada.

“Nosso torcedor tem nos passado uma confiança muito grande. Só neste mês de janeiro, tivemos quase cinco mil novos Sócios do Futebol e no jogo de abertura da temporada tivemos um publico superior a 40 mil pessoas. Tudo isso nos motiva ainda mais a investir na manutenção e qualificação da equipe”, disse o presidente Wagner Pires de Sá.

Thiago Neves já fez 59 jogos com a camisa da Raposa e marcou 17 gols. “Trata-se de um jogador extremamente identificado com Clube. Ele está bastante satisfeito aqui e tem projeto de conquistar títulos nesta temporada junto com todos nós aqui”, afirmou o vice-presidente de futebol Itair Machado.

fonte: O Tempo / Foto: Reprodução